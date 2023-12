NÖ: Verdächtige versuchte Diebesgut in Polizeiauto zu verstecken

Das Paar dürfte in einer Pöchlarner Drogerie dabei gesehen worden sein, wie es Waren an der Kassa vorbei schleuste. Die alarmierte Polizei startete eine Fahndung nach dem inzwischen verschwundenen Duo. In einem Pöchlarner Bekleidungsgeschäft wurden die beiden Verdächtigen dann angetroffen und vorläufig festgenommen. Beide gaben bei der Anhaltung an, kein Diebesgut dabei zu haben. Auf der Fahrt im Polizeiwagen zur Inspektion wurde die Frau aber beobachtet, wie sie eine Parfumflasche unter einem Sitz des Streifenwagens verstecken wollte.

Waren im Wert von 500 Euro gestohlen

Auf der Polizeiinspektion fanden die Beamten dann in den Taschen des Duos Waren aus mehreren Geschäften. Es stellte sich schließlich heraus, dass das Diebesgut aus drei Geschäften in Melk und zwei in Pöchlarn stammte. Es handelte sich hauptsächlich um Parfum und Spielwaren im Gesamtwert von rund 500 Euro.

Bei der Vernehmung zeigten sich die Beschuldigten dann zum Teil geständig. Die Ermittlungen über mögliche weitere Straftaten laufen weiter. Das Duo kam in die Justizanstalten Krems und St. Pölten.