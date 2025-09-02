Betrunkene Lenkerin verursacht Frontalcrash auf der B1 bei St. Pölten

Schwerer Verkehrsunfall am späten Montagabend in NÖ: Eine 59-jährige Frau aus dem Bezirk Perg ist gegen 22.50 Uhr auf der B1 bei Gerersdorf (Bezirk St. Pölten-Land) mit ihrem Auto frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug gekracht.

Die Frau war alkoholisiert unterwegs, als sie aus Richtung Prinzersdorf kommend in Fahrtrichtung St. Pölten fuhr. Auf der Gegenfahrbahn befand sich ein Pkw, gelenkt von einem 43-Jährigen aus dem Bezirk St. Pölten-Land. Neben ihm saß seine 36-jährige Lebensgefährtin.

Verkehr musste umgeleitet werden

Laut Polizei dürfte die 59-Jährige durch eine Ablenkung kurz auf die Gegenfahrbahn geraten sein – der Frontalzusammenstoß war die Folge. Die Beifahrerin sowie die Lenkerin selbst wurden verletzt und ins Universitätsklinikum St. Pölten eingeliefert.

Der Frau wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Sie wird sowohl der Staatsanwaltschaft St. Pölten als auch der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

Die B1 war im Bereich der Unfallstelle von 23.05 Uhr bis 00.05 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde lokal umgeleitet.