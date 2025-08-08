Tulln

2 Schwerverletzte bei Motorradkollision in Königstetten

Die beiden Fahrer im Alter von 16 und 31 Jahren wurden ins Krankenhaus geflogen.
08.08.25, 09:07
Die Kollision zweiter Motorräder im Bezirk Tulln hat am Donnerstagabend zwei Schwerverletzte gefordert. Schauplatz war nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich die L120 in Königstetten.

Notarzthubschrauber transportierten die Lenker im Alter von 31 und 16 Jahren, beide aus Wien, in Krankenhäuser,

Laut Polizei stand die Ursache des Zusammenstoßes vorerst nicht fest. "Christophorus 9" flog den 31-Jährigen ins AKH Wien. Der Jugendliche wurde von "Christophorus 2" ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.

