Traiskirchen: Mann "versprach" Sprengung eines Zigarettenautomatens

Wegen des „Versprechens“, einen Zigarettenautomaten in Traiskirchen (Bezirk Baden) zu sprengen, läuft die Suche nach dem Tatverdächtigen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt sind auch Fotos des Mannes veröffentlicht worden. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Traiskirchen (Tel.: 059133-3313) erbeten.

Der noch Unbekannte hatte am 22. August am Vormittag in einer Trafik in Traiskirchen behauptet, dass er am Vorabend versucht habe, an einem Automaten Zigaretten zu kaufen. Obwohl er bezahlt habe, seien weder Rauchwaren ausgeworfen worden noch das Geld retour gekommen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Dienstag.

Er soll gedroht haben, einen Zigarettenautomaten in Traiskirchen zu sprengen. Die Polizei bittet um Hinweise: 059133-3313.

Unbekannter drohte, Automat zu sprengen

Eine Angestellte habe ihn aufmerksam gemacht, dass ein Techniker zuerst den Automaten warten müsse, damit er sein Geld zurückbekomme. Daraufhin sei der Mann ungehalten geworden.

Er soll der Polizei zufolge angekündigt haben, dass er den Automaten sprengen werde. Die Aufforderung, nicht zu drohen, habe er dahingehend quittiert, dass es sich nicht um eine Drohung, sondern um ein Versprechen handle, ehe er schnellen Schritts verschwand.