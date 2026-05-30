Feuerwehr rettete Rehkitz aus Pool im Bezirk Gänserndorf
Zu einer Tierrettung mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Strasshof im Bezirk Gänserndorf am Freitag um 15 Uhr ausrücken: Ein Rehkitz war in einen leeren Pool gestürzt und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien.
Nach dem Eintreffen an der Einsatzstelle verschafften sich die Feuerwehrmitglieder mithilfe einer Leiter Zugang zum Pool und retteten das verängstigte Jungtier behutsam aus seiner misslichen Lage.
Das Rehkitz wurde aus dem Pool gerettet und in ein Handtuch gewickelt.
Später wurde das Tier der Jagdaufsicht übergeben.
Nach der erfolgreichen Rettung wurde das Rehkitz zur weiteren Versorgung an die örtlich zuständige Jagdaufsicht übergeben. Im Einsatz standen zwei Fahrzeuge mit 12 Einsatzkräften sowie die Jagdaufsicht Strasshof.
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