Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Niederösterreich

Feuerwehr rettete Rehkitz aus Pool im Bezirk Gänserndorf

Das Jungtier war in Strasshof in einen zwei Meter tiefen Pool gestürzt und aus eigener Kraft nicht mehr herausgekommen.
30.05.2026, 18:46

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Rehkitz

Zu einer Tierrettung mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Strasshof im Bezirk Gänserndorf am Freitag um 15 Uhr ausrücken: Ein Rehkitz war in einen leeren Pool gestürzt und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien.

Nach dem Eintreffen an der Einsatzstelle verschafften sich die Feuerwehrmitglieder mithilfe einer Leiter Zugang zum Pool und retteten das verängstigte Jungtier behutsam aus seiner misslichen Lage.

46-225278703

Das Rehkitz wurde aus dem Pool gerettet und in ein Handtuch gewickelt.

46-225280979

Später wurde das Tier der Jagdaufsicht übergeben.

Rehkitz

Nach der erfolgreichen Rettung wurde das Rehkitz zur weiteren Versorgung an die örtlich zuständige Jagdaufsicht übergeben. Im Einsatz standen zwei Fahrzeuge mit 12 Einsatzkräften sowie die Jagdaufsicht Strasshof.

Gänserndorf Niederösterreich
kurier.at  | 

Kommentare