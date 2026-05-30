Feuerwehr rettete Rehkitz aus Pool im Bezirk Gänserndorf

Zu einer Tierrettung mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Strasshof im Bezirk Gänserndorf am Freitag um 15 Uhr ausrücken: Ein Rehkitz war in einen leeren Pool gestürzt und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien.

Nach dem Eintreffen an der Einsatzstelle verschafften sich die Feuerwehrmitglieder mithilfe einer Leiter Zugang zum Pool und retteten das verängstigte Jungtier behutsam aus seiner misslichen Lage.