Das Stift Melk hat einen neuen Abt: Ludwig Wenzl wurde gesegnet

Der Sonntag stand in der Stiftskirche des Stifts Melk ganz im Zeichen des neuen Abts Ludwig Wenzl . Da fand nämlich seine Benediktion , also die Segnung, durch den St. Pöltner Weihbischof Anton Leichtfried statt.

Zu diesem feierlichen Anlass fanden sich viele Ehrengäste im Stift ein, darunter Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die dem neuen Abt „viel Kraft und Gottes Segen für diese große und verantwortungsvolle Aufgabe“ wünschte.

Klöster für kommende Generationen erhalten

"Das Stift Melk ist für das Land Niederösterreich eine wichtige und weithin sichtbare Visitenkarte in die Welt hinaus – ein kulturelles Aushängeschild und ein bedeutendes historisches Erbe“, lobte die Landeshauptfrau. Zugleich sei dieses Stift aber auch ein Symbol für christliche Werte wie Nächstenliebe, Verantwortung und Zusammenhalt. "Es ist unsere gemeinsame Verantwortung und Verpflichtung, Stifte und Klöster wie Melk für die kommenden Generationen zu erhalten", ist Mikl-Leitner überzeugt. So unterstütze das Land Niederösterreich etwa die derzeit laufenden Restaurierungsarbeiten in der Stiftsbibliothek.