Nach Radunfall mit Fahrerflucht in St. Pölten: Zeugen gesucht

Nach einem Zusammenstoß zweier Radfahrer vergangenen Sonntag in St. Pölten , bei dem ein 77-Jähriger schwer verletzt worden ist, sucht die Polizei Zeugen.

Hinweise erbeten

Der E-Bike-Lenker gab an, gegen 14.00 Uhr auf der Harlander Straße bei der Unterführung in Spratzern mit einem etwa 14- bis 18-Jährigen frontal kollidiert zu sein. Der Pensionist aus dem Bezirk St. Pölten-Land landete im Gras, der andere Beteiligte soll Fahrerflucht begangen haben, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.

Der 77-Jährige wurde ins Universitätsklinikum in der Landeshauptstadt transportiert. Zeugen des Unfalls wurden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion St. Pölten-Spratzern (Tel.: 059133-3194) zu melden.