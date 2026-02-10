Slowake in St. Pölten bei Einbruchsversuch festgenommen

Die Polizei in St. Pölten hat einen 33-jährigen slowakischen Staatsbürger festgenommen, weil er verdächtigt wird, am Sonntagvormittag versucht haben soll, einen Raub sowie einen Einbruchsdiebstahl zu verüben.

Zeugen alarmierten die Polizei, diese hat den Mann in der Nähe des Tatorts, der Julius Raab-Promenade , festgenommen. Dem Slowaken wird vorgeworfen, zwei unbekannte Personen durch Schläge und Tritte zur Herausgabe von Bargeld zu nötigen. Außerdem habe er eine Fensterscheibe eingeschlagen und versucht, so in eine Bankfiliale einzudringen. Bevor es dazu kam, wurde der Mann von Beamten der Polizeiinspektion Regierungsviertel gestellt.

Ermittler suchen nach Opfern

Bei seiner Einvernahme zeigte sich der 33-Jährige umfassend geständig, wie die Polizei mitteilte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten wurde der Beschuldigte in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Die genaue Schadenssumme ist derzeit noch Gegenstand laufender Ermittlungen.

Die Polizei bittet nun die bisher unbekannten Opfer des versuchten Raubes, sich mit den ermittelnden Kriminalisten des Stadtpolizeikommandos St. Pölten unter der Telefonnummer 059133-35-3333 in Verbindung zu setzen.