In einem steilen gebirgigen Waldstück bei Wirts im Gemeindegebiet von Waidhofen an der Ybbs wurde am frühen Donnerstagvormittag ein Forstarbeiter verletzt. Den 52-jährigen Rumänen traf beim Umschneiden eines Baumes ein schwerer Ast am Rücken und am Becken und verletzte ihn schwer.