"Ohne Maulkorb": ÖVP stellt Vorzugsstimmen-Modell in NÖ infrage

Von Wolfgang Lehner Das in den 1990er-Jahren vom damaligen Landesgeschäftsführer Ernst Strasser ins Leben gerufene Vorzugsstimmen-Modell sicherte der niederösterreichischen Volkspartei bei vergangenen Landtagswahlen gleich mehrere durchschlagende Erfolge. Die Überlegung war relativ simpel. Die Kandidaten laufen im gegenseitigen Wettbewerb auf regionaler Ebene um Bürgernähe und Stimmen. Sozusagen „ums Leiberl“.

Weil Fixplatzierungen wegfallen, ist vom ersten bis zum letzten Platz vieles möglich. Der Vorteil für die Partei: eine breite Mobilisierung und damit verbunden eine gesellschaftliche Öffnung. Der Nachteil: nachhaltige interne Wahlkampfwunden bei den Kandidaten. Letztendlich wird dieses Modell auch als innerparteilicher Wettstreit zwischen den Teilorganisationen ÖAAB, Bauernbund und Wirtschaftsbund gesehen. ÖVP will intern "ohne Maulkorb" diskutieren Nach den Verlusten für die ÖVP bei der Landtagswahl 2023 will Landesgeschäftsführer Matthias Zauner die Partei „organisatorisch weiterentwickeln“. In vier Arbeitsgruppen werde „ohne Maulkorb“ über vieles „sehr offen diskutiert“.