Niederösterreich

Südbahnstrecke: Zug nach Oberleitungsschaden evakuiert

Etwa 70 Passagiere waren an Bord. Bis Donnerstagmittag sollen der betroffene Abschnitt nicht befahrbar sein.
19.02.2026, 09:23

Zwei Feuerwehrleute stehen nachts auf einer mobilen Plattform vor einem Zug.

Auf der Südbahnstrecke ist in der Nacht auf Donnerstag nach Angaben von Notruf Niederösterreich ein Personenzug evakuiert worden. Die Garnitur war nach einem Oberleitungsschaden zwischen Wiener Neustadt und Neunkirchen liegengeblieben. Etwa 70 Passagiere waren einer Aussendung zufolge an Bord. "Zudem lag eine stromführende Oberleitung auf dem Zug."

Laut Notruf Niederösterreich rückten zwei Notarztteams, mehrere Rettungswagen des Roten Kreuzes und des Arbeiter-Samariter-Bundes sowie Feuerwehr und Polizei aus. Nachdem die Oberleitung geerdet und die Gefahrenlage gesichert war, erfolgte die Evakuierung des Zuges. Die Fahrgäste wurden mit Autobussen und Feuerwehrfahrzeugen abtransportiert. Verletzt wurde niemand.

Schienenersatzverkehr eingerichtet

Die ÖBB gingen auf ihrer Website davon aus, dass vermutlich bis Donnerstagmittag keine Fahrten im betroffenen Abschnitt möglich sind. Für S-Bahnen und den Regionalverkehr wurde ein Schienenersatzverkehr von Wiener Neustadt bis Payerbach-Reichenau an der Rax eingerichtet, für Fernverkehrszüge von Wiener Neustadt bis Mürzzuschlag. Es musste von bis zu 60 Minuten mehr Reisezeit ausgegangen werden.

