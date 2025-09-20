Frontalcrash im Bezirk Neunkirchen forderte drei Verletzte

Ein Frontalzusammenstoß im Gemeindegebiet von Payerbach (Bezirk Neunkirchen) forderte drei Verletzte: Eine 17-Jährige aus dem Bezirk Neunkirchen lenkte Samstag (19. September) gegen 20.45 Uhr einen Pkw auf der Höllentalbundesstraße (LB 27) in Küb. Mit ihr im Wagen war ihr 16-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus dem Bezirk Neunkirchen.

Ein 30-Jähriger war mit seinem Fahrzeug ebenfalls auf der LB27 - in Fahrtrichtung Gloggnitz - unterwegs. Laut Landespolizeidirektion NÖ wollte er einen anderen Pkw überholen, dabei kam es zu dem frontalen Crash mit dem Auto, in dem die beiden Jugendlichen saßen.

17-Jährige wurde ins Krankenhaus Eisenstadt geflogen

Dabei wurden alle drei Beteiligten unbestimmten Grades verletzt. Der Notarzthubschrauber „Christophorus 33“ flog die 17-Jährige ins Krankenhaus Eisenstadt. Der 16-Jährige und der 30-Jährige wurden vom Rettungsdienst in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt verbracht.