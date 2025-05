Auto überschlagen: Alkoholisierter Lenker aus Neunkirchen verletzt

Ein Alkolenker ohne Führerschein ist nach einem Autounfall am Mittwochabend in Wartmannstetten ( Bezirk Neunkirchen ) verletzt ins Spital gebracht worden.

Der 23-Jährige hatte den Pkw ohne Wissen des Zulassungsbesitzers in Betrieb genommen, teilte die Polizei am Donnerstag per Aussendung mit.