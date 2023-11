NÖ: Nach Mord prüft Schwurgericht Zurechnungsfähigkeit von 42-Jährigem

Die hochdramatischen und tragischen Ereignisse vom Abend des 20. April dieses Jahres im kleinen Ort Pielach in der Stadtgemeinde Melk werden heute im Schwurgerichtssaal des Landesgerichts St. Pölten wieder aufgerollt. Die Geschworenen müssen dort über einen Antrag gegen einen 42-jährigen Installateur auf Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum entscheiden. Dem Mann wird der Mord am Lebensgefährten seiner Mutter sowie zweifacher versuchter Mord und Widerstand gegen die Staatsgewalt zur Last gelegt.

Ob der 42-Jährige die Bluttat im Zustand der Unzurechnungsfähigkeit aufgrund einer schwerwiegenden psychischen Störung begangen hat, soll im Prozessverlauf ergründet werden. Fest steht, dass sich der Angeklagte mit dem 62-jährigen Partner der Mutter nicht verstanden haben soll. Der Sohn soll zwar in Wien gewohnt und gearbeitet haben, aber sich auch immer wieder am Wohnsitz der Mutter aufgehalten haben. Nach einem psychiatrischen Gutachten soll der 42-Jährige als unzurechnungsfähig gelten.