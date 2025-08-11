Schwerer Autounfall im Bezirk Melk: Eine Tote und zwei Verletzte

Eine Lenkerin ist bei einem Autounfall in der Nacht auf Montag in Bergland im Bezirk Melk gestorben. Die 19-Jährige hatte aus vorerst unbekannter Ursache die Kontrolle über den Pkw verloren, wie die APA berichtet.

Der Wagen kam von der B1 ab und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Für die Frau aus dem Bezirk Melk kam jede Hilfe zu spät. Sie besaß nach Polizeiangaben von Montag keine gültige Lenkberechtigung. Die 17-jährige Beifahrerin und ein 20-Jähriger auf der Rückbank wurden verletzt.

17-Jährige wurde nach St. Pölten geflogen

Zum Unfall kam es am Sonntag kurz nach 23 Uhr auf der B1 zwischen Wieselburg (Bezirk Scheibbs) und Sarling, einer Ortschaft von Ybbs. Die Beifahrerin wurde vom Notarzthubschrauber „Christophorus 2“ ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Der 20-Jährige wurde mit leichten Blessuren ins Landesklinikum Amstetten gebracht, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Die beiden Verletzten stammen ebenfalls aus dem Bezirk Melk.