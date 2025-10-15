Feuerwehreinsatz in NÖ: Mercedes bleibt auf Betonsockel stecken

Ein ungewöhnlicher Einsatz beschäftigte dieser Tage die Feuerwehr Traisen-Markt im Bezirk Lilienfeld : Bei einer Tankstelle im Ortszentrum blieb ein junger Autofahrer mit seinem Mercedes auf einem Betonsockel stecken.

Wie sich herausstellte, war der Betonsockel das Fundament einer bereits abmontierten Zapfsäule. Beim Versuch, das Fahrzeug zu manövrieren, fuhr der Lenker offenbar darüber – und blieb buchstäblich hängen. Durch den Aufprall wurde der Wagen beschädigt, zudem traten Betriebsmittel aus.

Auto wurde geborgen

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, verhinderte eine weitere Verunreinigung und reinigte den betroffenen Bereich gründlich. Anschließend wurde das Auto geborgen und sicher abgestellt.