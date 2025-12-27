Brandalarm in Ybbsitz: Hausbesitzer brachte Feuer unter Kontrolle

Die Feuerwehr Ybbsitz sowie die Ybbstaler Feuerwehren Waidhofen/Ybbs-Stadt, Zell, Windhag und St. Leonhard/Walde wurden am Stefanitag zu einem Wohnhausbrand in Ybbsitz (Bezirk Amstetten) alarmiert.

Am Einsatzort angekommen, wurde durch den Einsatzleiter festgestellt, dass der Brand im oberen Bereich des Wohnhauses ausgebrochen ist, aber kein Feuerschein zu sehen war. Der Besitzer konnte den Brandherd zum Großteil selbst löschen und begab sich umgehend ins Freie, wie die Feuerwehr Ybbsitz berichtet.

Glutnester gelöscht und Räume belüftet

Bei der Erkundung durch den Atemschutztrupp wurden noch die letzten Glutnester abgelöscht und der betroffene Bereich kontrolliert. Das Brandgut wurde mit zwei Atemschutztrupps aus dem Wohnhaus entfernt und die Räumlichkeiten anschließend mit einem Druckbelüfter belüftet.