Unfall in Vösendorf: 27-Jähriger von Pkw erfasst

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Vösendorf (Bezirk Mödling) wurde am Dienstagabend ein 27-jähriger Fußgänger schwer verletzt. Der Mann aus Syrien , wohnhaft in Wien , habe laut Zeugenaussage den Schutzweg der B 17 trotz Rotlichts der Ampelanlage überquert. Dabei wurde er von einem in Fahrtrichtung Norden fahrenden Pkw erfasst und zu Boden geschleudert.

Fußgänger wurde reanimiert

Der Unfall ereignete sich gegen 21 Uhr. Der 24-jährige Pkw-Lenker aus Wien konnte laut Polizeibericht nicht mehr rechtzeitig bremsen, als der Fußgänger trotz roter Ampel die Straße überquerte. Nach dem Zusammenstoß musste der 27-Jährige vom Rettungsdienst reanimiert werden.

Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der schwer verletzte Mann ins AKH Wien transportiert.