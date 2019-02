NÖ: Missbrauchsverdächtiger wurde von Tochter angezeigt

Der unter Missbrauchsverdacht stehende 57 Jahre alte Mann aus dem Bezirk Mistelbach ist von seiner Tochter angezeigt worden. Wie die Staatsanwaltschaft Korneuburg mitteilte, geschah dies im Jänner. Dieter Berthold, der Verteidiger des Verdächtigen, sprach von "frei erfundenen" Vorwürfen. Die beiden Enkeltöchter des Beschuldigten werden indes in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung betreut.

Der Mann war am 6. Februar festgenommen worden. Er soll sich vor 2012 an seinen zwei damals unmündigen Töchtern sowie später an den beiden Enkeln vergriffen haben. Wegen Tatbegehungs- und Verdunklungsgefahr wurde die Untersuchungshaft über den 57-Jährigen am Mittwoch bis 20. März verlängert, teilte Friedrich Köhl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Korneuburg, mit. Ermittelt wird gegen den Verdächtigen demnach wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und Blutschande. Im Fall einer Verurteilung drohen dem 57-Jährigen bis zu zehn Jahre Haft.