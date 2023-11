NÖ: Lohnanalyse der AK belegt Realverlust für 2022

Die AK stützt sich auf Daten des Dachverbandes der SV-Träger für über 711.000 in NÖ Beschäftigte. Der Medianwert liefert besonders heuer in den verhärteten Kollektivvertragsverhandlungen Munition. Denn schon 2022 sorgten die erhöhten Preise bei den Einkäufen des täglichen Bedarfs, bei Energie, Mieten und Mobilität für einen Realverlust bei den Beschäftigten. Deshalb seien in den aktuellen Verhandlungen die Kämpfe notwendig, „um abzuholen, was sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verdient haben, nämlich für korrekte Arbeit auch einen fairen Lohn“, behauptet AKNÖ-Präsident Markus Wieser.