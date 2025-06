Pröll trat im April zurück

„Für mich geht es in der Jagd um Verantwortung, Zusammenarbeit und darum, unsere Arbeit nach außen sichtbar zu machen – mit klarer Kommunikation und der Themenführerschaft bei allem, was die Natur betrifft“, wird der 48-Jährige, der seine Berufslaufbahn in der RWA Raiffeisen Ware Austria AG begonnen hat, in einer Aussendung zitiert.

Metzker war bisher Vorstandsmitglied, seine Funktion übernimmt nun Mistelbachs stellvertretender Bezirksjägermeister Andreas Berger. Pröll selbst hatte seinen Rückzug offiziell bei der Ausschusssitzung im April bekannt gegeben.

Die Laudatio für Pröll hielt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP), der dem scheidenden Landesjägermeister unter anderem die höchste Auszeichnung des Jagdverbandes, die Ehrenmitgliedschaft sowie das Ehrenzeichen in Gold überreichte.