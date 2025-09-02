Festnahme im Industrieviertel: Mann soll Frau bedroht und geschlagen haben

Eine Frau aus dem Industrieviertel dürfte ein halbes Jahr lang von ihrem Lebensgefährten bedroht und geschlagen worden sein. Sie besaß kein eigenes Mobiltelefon, da ihr Partner es ihr in der Vergangenheit immer wieder zerstört hatte, mutmaßlich um sie zu isolieren, heißt es in einer Aussendung der Landespolizei NÖ.

Ende August, während eines gemeinsamen Ausflugs mit ihren Lebensgefährten, nutzte die Frau eine Gelegenheit, um unauffällig um Hilfe zu bitten: Auf einem Parkplatz machte sie mit dem internationalen Handzeichen für häusliche Gewalt auf sich aufmerksam.

Das internationale Hilfszeichen ist eine einfache Bewegung, die man auch aus der Ferne machen kann, um auf eine Notsituation aufmerksam zu machen:

Ein achtsamer Passant bemerkte das Zeichen und reagierte vorbildlich: Er merkte sich das Kennzeichen des zugehörigen Pkws und verständigte sofort den Polizeinotruf.

Mann wurde festgenommen

Eine Polizeistreife konnte die beiden kurz darauf an der Wohnadresse der Frau antreffen. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und verweigerte bei der anschließenden Einvernahme die Aussage. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt eingeliefert.