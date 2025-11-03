Gänserndorf feiert die Gans mit Martinifest rund ums Rathaus

Ab 14 Uhr erwartet die Besucher abwechslungsreiches Programm voller Musik, Kulinarik und Mitmach-Angebote für Groß und Klein. Auf der Bühne sorgen Zauberkünstler, der Erste Gänserndorfer Musikverein und Patrick Lux für beste Unterhaltung.

Die Gans ist das Wappentier der Stadtgemeinde Gänserndorf , darum wird das Martinifest groß gefeiert, heuer am 8. November rund ums Rathaus.

Für Kinder gibt es ein vielfältiges Mitmachprogramm mit Zaubershow, Hüpfburg, Bungee-Trampolin, Korbflechten, Holzwerkstatt und Bastelstation. Wer gerne etwas Neues ausprobiert, kann beim Kräuterreigen-Workshop für Erwachsene im Rathaus Spannendes über heimische Kräuter erfahren. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt – mit kulinarischen Ständen, Foodtrucks und einem Kaffeehaus im Rathaus, das zum gemütlichen Verweilen einlädt.

Vereine gestalten Martinifest mit

Das Martinifest bietet die perfekte Gelegenheit, gemeinsam mit Familie und Freunden einen stimmungsvollen Nachmittag im Herzen von Gänserndorf zu verbringen. Die Stadtgemeinde Gänserndorf bedankt sich bei den zahlreichen Vereinen und Organisationen, die das Fest mitgestalten, und freut sich auf viele Besucher.