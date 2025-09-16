WUK re.cycle: Gänserndorf hat jetzt einen Kreislaufwirtschafts-Shop mit Café

Im Bereich Nachhaltigkeit, Kulinarik und Soziales gibt es Neuigkeiten in der Bezirkshauptstadt: Am Gänserndorfer Rathausplatz eröffnete mit dem " WUK re.cycle " ein Kreislaufwirtschafts-Shop mit integriertem Café.

An diesem Standort wird ökologische Verantwortung mit sozialem Mehrwert verbunden, das freut besonders Stadträtin Bettina Pieler (ÖVP), die für Gesundheit, Generationen und Arbeitsmarkt zuständig ist, aber auch Bürgermeister René Lobner (ÖVP), die sich beide die Eröffnung nicht entgehen ließen.

Bewusster Konsum und gesellschaftlicher Zusammenhalt

"Mit WUK re.cycle haben wir ein Projekt in Gänserndorf, das Nachhaltigkeit und Soziales perfekt verbindet. Hier werden wertvolle Ressourcen geschont und gleichzeitig neue Arbeitsplätze geschaffen – ein Gewinn für unsere Stadt", ist Lobner überzeugt.

Pieler ergänzt: „Besonders freut mich, dass mit diesem Projekt Menschen unterstützt werden, wieder Fuß am Arbeitsmarkt zu fassen. "WUK re.cycle" ist damit nicht nur ein Ort für bewussten Konsum, sondern auch ein wichtiger Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt.“