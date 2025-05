NÖ: Förderung für Schul- und Kindergartenbauprojekte beschlossen

In Niederösterreich sind Unterstützungsleistungen an die Gemeinden für Investitionen in Schulen und Kindergärten auf Schiene gebracht worden.

Bei einer Tagung des Schul- und Kindergartenfonds des Landes wurden unter anderem Förderungen für 58 Bauvorhaben mit Projektkosten von mehr als 100.000 Euro beschlossen, teilte Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) am Samstag mit.