Polizei schnappte am Flughafen Ladendieb, der es auf Parfum abgesehen hatte

Bedienstete des Stadtpolizeikommandos Schwechat , Fachbereich Kriminaldienst Grenzpolizei, konnten am 31. August gegen 9 Uhr einen mutmaßlichen Ladendieb am Abfluggate nach München anhalten. Bei der durchgeführten Personen- und Gepäckkontrolle fanden die einschreitenden Polizisten Diebesgut in Form von Parfums, Kleidung und einer Umhängetasche vor. Der Beschuldigte, ein 34-jähriger Staatsbürger der Demokratischen Republik Kongo , wurde vorläufig festgenommen.

Die Kriminalisten des Stadtpolizeikommandos Schwechat konnten erheben, dass der 34-Jährige bereits bei zwei weiteren Aufenthalten am Flughafen Wien-Schwechat am 20. und am 27. August 2025 mehrere hochpreisige Parfums gestohlen haben soll.

Waren im Wert von 8.000 Euro erbeutet

Der 34-Jährige steht im Verdacht, insgesamt sieben Diebstähle in Geschäften am Flughafen Wien-Schwechat begangen zu haben. Die erbeuteten Waren haben einen Gesamtwert von mehr als 8.000 Euro. Ein Teil der Beute konnte sichergestellt werden.



Der Beschuldigte zeigte sich bei seiner Einvernahme geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde er in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.