Polizei stellte 26 Kilo Cannabiskraut in zwei Koffern am Flughafen sicher

Die 27-jährige Neuseeländerin, der die Koffer gehören, befand sich auf der Durchreise. Sie wurde festgenommen.
27.01.26, 11:26

Bei Kontrollen auf dem Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) sind nach Polizeiangaben 26 Kilogramm Cannabiskraut in zwei Koffern entdeckt und sichergestellt worden.

Auf Durchreise in Wien festgenommen

Die Gepäckstücke gehörten einer 27-jährigen Neuseeländerin, die auf der Durchreise war. Sie wurde am Freitag vor Antritt ihres Anschlussfluges festgenommen. Die nicht geständige Beschuldigte wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in eine Justizanstalt eingeliefert.

