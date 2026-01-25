Die Winterpause ist vorbei: Ab Montag wird die A4 weiter saniert

Mit 26. Jänner ist die Winterpause vorbei, dann gehen - ab 22 Uhr - die Sanierungsarbeiten auf der Ostautobahn (A4) im Bereich des Knoten Schwechat (Bezirk Bruck/Leitha) weiter.

Trotz der Baustelleneinrichtung, die aufgrund der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen notwendig sind, bleiben in beiden Richtungsfahrbahnen durchgehend zwei Fahrstreifen für den Verkehr verfügbar.

Zwei Wochenenden im März wird Verbindungs-Auffahrt gesperrt

Wie bei jeder guten Regel gibt es auch hier eine Ausnahme: Diese bildet die Verbindung von der S1 der Wiener Außenringschnellstraße aus Vösendorf kommend auf die A4 Richtung Wien. Diese Auffahrt wird ab März wieder einstreifig geführt und an zwei Wochenenden saniert, wobei an einem dieser Wochenenden eine vollständige Sperre notwendig ist.