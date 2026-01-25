Die Winterpause ist vorbei: Ab Montag wird die A4 weiter saniert
Mit 26. Jänner ist die Winterpause vorbei, dann gehen - ab 22 Uhr - die Sanierungsarbeiten auf der Ostautobahn (A4) im Bereich des Knoten Schwechat (Bezirk Bruck/Leitha) weiter.
Trotz der Baustelleneinrichtung, die aufgrund der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen notwendig sind, bleiben in beiden Richtungsfahrbahnen durchgehend zwei Fahrstreifen für den Verkehr verfügbar.
Zwei Wochenenden im März wird Verbindungs-Auffahrt gesperrt
Wie bei jeder guten Regel gibt es auch hier eine Ausnahme: Diese bildet die Verbindung von der S1 der Wiener Außenringschnellstraße aus Vösendorf kommend auf die A4 Richtung Wien. Diese Auffahrt wird ab März wieder einstreifig geführt und an zwei Wochenenden saniert, wobei an einem dieser Wochenenden eine vollständige Sperre notwendig ist.
Verkehrsfreigabe im August
Die Baustellenverkehrsführung verläuft zunächst bis Ende Februar ausschließlich auf der Richtungsfahrbahn Nickelsdorf, konkret wird hier die Brücke über die Schwechat erneuert. Ab März wird die Verkehrsführung zusätzlich auch auf die Richtungsfahrbahn Wien ausgeweitet.
Bis August 2026 wird die Generalsanierung im Bereich des Knoten Schwechat abgeschlossen sein und wieder für den Verkehr freigegeben.
Kommentare