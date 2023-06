NÖ: Brennendes Fahrzeug auf der Westautobahn sorgt für Abendstau

Ein Fahrzeugbrand sorgt am Dienstagabend auf der Westautobahn in Niederösterreich für einen großen Feuerwehreinsatz und damit für Behinderungen im Abendverkehr. Zwischen den Anschlussstellen Amstetten-Ost- und West ist im Gemeindegebiet von Viehdorf gegen 16.30 Uhr ein Fahrzeug lichterloh in Flammen gestanden.