Karrieresprung: Renate Giller-Schilk wird Bezirkshauptfrau in Gmünd

Die NÖ Landesregierung hat am Dienstag Renate Giller-Schilk mit sofortiger Wirkung zur neuen Bezirkshauptfrau von Gmünd ernannt. Sie übernimmt die Leitung von Christian Pehofer , der bereits im Juni die Führung der Bezirkshauptmannschaft Baden übernommen hat.

Giller-Schilk, Jahrgang 1972, studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und trat 1997 in den Landesdienst ein. Ihre Karriere begann sie als Ausbildungsjuristin an der Bezirkshauptmannschaft Gänserndorf, wo sie in verschiedenen Abteilungen – von Straf- und Gewerbeangelegenheiten über Sicherheit, Ordnung, Jugend und Soziales bis hin zur allgemeinen Verwaltung – umfangreiche Erfahrung sammelte.

2021 wurde sie zur Bezirkshauptmann-Stellvertreterin in Hollabrunn bestellt, seit 2022 war sie in gleicher Funktion in Tulln tätig.