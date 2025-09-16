Karrieresprung: Renate Giller-Schilk wird Bezirkshauptfrau in Gmünd
Die NÖ Landesregierung hat am Dienstag Renate Giller-Schilk mit sofortiger Wirkung zur neuen Bezirkshauptfrau von Gmünd ernannt. Sie übernimmt die Leitung von Christian Pehofer, der bereits im Juni die Führung der Bezirkshauptmannschaft Baden übernommen hat.
Giller-Schilk, Jahrgang 1972, studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und trat 1997 in den Landesdienst ein. Ihre Karriere begann sie als Ausbildungsjuristin an der Bezirkshauptmannschaft Gänserndorf, wo sie in verschiedenen Abteilungen – von Straf- und Gewerbeangelegenheiten über Sicherheit, Ordnung, Jugend und Soziales bis hin zur allgemeinen Verwaltung – umfangreiche Erfahrung sammelte.
2021 wurde sie zur Bezirkshauptmann-Stellvertreterin in Hollabrunn bestellt, seit 2022 war sie in gleicher Funktion in Tulln tätig.
Ihr Vorgänger in Gmünd, Christian Pehofer, begann seine Laufbahn 2004 als Bautechniker in der Abteilung Landesstraßenplanung. Er war später unter anderem Bezirkshauptmann-Stellvertreter in Scheibbs und St. Pölten, bevor er im März 2023 die Bezirkshauptmannschaft Gmünd übernahm. Im Juni dieses Jahres wechselte er nach Baden.
