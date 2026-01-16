Niederösterreich

"Hitzige Szene" vor Geschäft in NÖ: Bürgermeisterin verfolgt Ladendieb

2 Polizisten und zwei Frauen vor einer Wand mit einem Schild "Stadtpolizei Baden"
Jeitler-Cincelli und Jutz verständigten Polizei. Beamte nahmen daraufhin den flüchtigen Verdächtigen fest.
16.01.26, 11:29

Die Badener Bürgermeisterin und Nationalratsabgeordnete Carmen Jeitler-Cincelli (ÖVP) hat Donnerstagmittag gemeinsam mit ihrer Büroleiterin Marie-Therese Jutz einen flüchtigen Ladendieb in der Kurstadt verfolgt. Sie verständigten die Stadtpolizei, die in Folge den Mann anhielt und festnahm. 

Der Beschuldigte gestand laut Aussendung des Rathauses von Freitag, eine Damenhandtasche entwendet zu haben. Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls kam der Mann in Haft.

Bürgermeisterin beobachtete Vorfall

Jeitler-Cincelli war während eines Telefonats mit Jutz eine "hitzige Szene vor einem Geschäft" im Zentrum der Kurstadt aufgefallen. Demnach war eine Beschäftigte mit einem Mann aneinandergeraten, "die Situation war angespannt", hieß es.

Jeitler-Cincelli informierte ihre Büroleiterin, die innerhalb kürzester Zeit ebenfalls an Ort und Stelle war. Das Duo nahm die Verfolgung auf und informierte die Polizei.

Agenturen  | 

