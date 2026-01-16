"Hitzige Szene" vor Geschäft in NÖ: Bürgermeisterin verfolgt Ladendieb

Die Badener Bürgermeisterin und Nationalratsabgeordnete Carmen Jeitler-Cincelli (ÖVP) hat Donnerstagmittag gemeinsam mit ihrer Büroleiterin Marie-Therese Jutz einen flüchtigen Ladendieb in der Kurstadt verfolgt. Sie verständigten die Stadtpolizei, die in Folge den Mann anhielt und festnahm.

Der Beschuldigte gestand laut Aussendung des Rathauses von Freitag, eine Damenhandtasche entwendet zu haben. Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls kam der Mann in Haft.