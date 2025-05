Nach Verkehrsunfall in Berndorf: Hubschrauber suchte Unfallauto

Bei der Suche nach einem Unfallauto in Berndorf (Bezirk Baden) ist am Dienstag in den frühen Morgenstunden auch ein Hubschrauber im Einsatz gewesen.

Bremsspur lieferte Hinweis

Laut Polizei hatte die Verunfallte ihren genauen Standort nicht mitteilen können. Sie stand in Kontakt mit der Rettungsleitstelle und gab an, aus Richtung Hernstein in Richtung Veitsau gefahren zu sein und in einem Feld zu liegen.

In der Folge wurde auch der Hubschrauber Libelle Alpha des Innenministeriums zur Suche hinzugezogen. Den Weg zum Unfallort wies letztlich jedoch eine Bremsspur, auf die eine Polizistin außer Dienst aufmerksam gemacht hatte.