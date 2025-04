Schwerverletzter nach Arbeitsunfall: Mann in Maschine eingeklemmt

Ein schwerer Arbeitsunfall in einem Betrieb in Unterwaltersdorf (Bezirk Baden) hat die Einsatzkräfte der Region am Donnerstag in Atem gehalten. Gegen Mittag geriet ein Arbeiter aus bislang ungeklärter Ursache in eine Arbeitsmaschine und wurde dabei mit dem Rumpf eingeklemmt. Glücklicherweise konnten die Rettungskräfte schnell vor Ort sein und den Mann befreien.