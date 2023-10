NÖ: 79-Jähriger bei Arbeiten mit Gasbrenner schwer verletzt

Bei einem Flurbrand in Ternitz im Bezirk Neunkirchen ist am Montagnachmittag ein 79-Jähriger schwer verletzt worden. Er hatte nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich zuvor Flämmarbeiten mit einem Gasbrenner vor seiner Hauseinfahrt durchgeführt. „Christophorus 3“ transportierte den Mann in das AKH Wien.

Durch die Flämmarbeiten dürfte eine angrenzende Böschung Feuer gefangen haben. Der 79-Jährige versuchte offensichtlich, den entstehenden Flurbrand selbst zu löschen, berichtete die Polizei. Dabei soll er zu Sturz gekommen sein. In weiterer Folge griff ein Nachbar zum Gartenschlauch. Dabei bemerkte er den gestürzten Mann, zog ihn aus dem Gefahrenbereich, leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang.

