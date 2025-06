Popcorn unter freiem Himmel: Niederösterreichs Sommerkinos starten

Mit den lauen Abenden startet nun auch heuer wieder die Saison der Open-Air-Kinos . An mehr als 40 Veranstaltungsorten – malerischen Hauptplätzen, historischen Schlössern oder grünen Parks – kommen Kinofans bei Blockbustern oder europäischen Arthousefilmen auf ihre Kosten.

Auf der Leinwand lief „Brokeback Mountain“, „Der DaVinci Code“ oder „Die Wolke“ – was 2006 mit 13 Veranstaltungsorten und rund 50.000 Zusehern begann, ist mittlerweile ein niederösterreichischer Kinosommer, der seinesgleichen sucht.

Als vor 20 Jahren die Initiative „Kinosommer Niederösterreich“ ins Leben gerufen wurde, war das Ziel, dem europäischen und österreichischen Film mehr Präsenz zu geben. Somit wurde den Open-Air-Kinoveranstaltern seitens des Landes mit einem speziellen Förderprogramm strukturell und finanziell unter die Arme gegriffen. Mit Erfolg. Nicht nur interessierten sich zahlreiche Veranstalter für die Teilnahme an der Initiative, der Anteil der europäischen Filme beträgt dadurch rund 60 Prozent. Heute heißt es bei 30 Veranstaltern „Film ab“, insgesamt haben 819.884 Filmbegeisterte 4.303 Vorführungen besucht.

Oscar-Kandidaten Den Filmreigen eröffnet am 27. Juni das Sommerkino Ober-Grafendorf im Luegerpark mit dem Animationsfilm „Rotzbub“. Die letzte Chance auf Freiluftkino haben Cineasten in Pöchlarn am 13. September mit Disneys „Mufasa: Der König der Löwen“. Dazwischen lässt sich Andrea scheiden, fliehen Thelma und Louise vor dem Gesetz, verliebt sich Bridget Jones noch einmal neu und rettet Captain America im neuen Marvel-Blockbuster die Welt. Auch Oscar-Kandidaten wie „Emilia Perez“, „Konklave“ oder „Like a Complete Unknown“ und aktuelle Produktionen wie Wes Andersons „Der phönizische Meisterstreich“ werden gezeigt. Der österreichische Film wird mit Produktionen wie „Austroschwarz“, „Fuchs im Bau“ oder „Sargnagel – Der Film“ auf die Leinwand geholt. Allein das Cinema Paradiso bespielt zwei Monate lang täglich den St. Pöltner Rathausplatz sowie drei Wochen lang den Theaterplatz in Baden. Events und kulinarische Schmankerl runden an zahlreichen Veranstaltungsorten den Kinoabend ab. Mitunter geben die Filmschaffenden selbst Einblicke in ihre Produktionen und kommen mit dem Publikum ins Gespräch. Und wer genau aufpasst, erkennt vielleicht den einen oder anderen Drehort in Niederösterreich.

© Cinema Paradiso / Benedict Beirer In Baden verwandelt sich der Theaterplatz ab Ende Juli in ein Mondscheinkino. Auch an 43 weiteren Veranstaltungsorten werden Filme gezeigt.

Auto oder Liegestuhl Wem der Kinosommer noch nicht genug cineastische Höhepunkte bietet, der ist auch im Autokino Groß-Enzersdorf gut aufgehoben. 50 Kinoabende sollen in der Saison 2025 über die Leinwand gehen. Ein Auto ist dabei übrigens kein Muss. Die Veranstalter haben ihr Angebot an Liegestühlen und Leihradios ausgebaut. Kurzentschlossene können für Samstag noch Restkarten von „Lilo & Stitch“ ergattern. Achtung: Die Vorstellungen sind rasch ausverkauft. Im Bezirk Mödling startet am 18. Juli das Grüne Wanderkino in seine 21. Saison. 100 Freiwillige verwandeln in 16 Gemeinden Parks und Hauptplätze in Kinosäle, der Fokus liegt auf dem europäischen Kino.