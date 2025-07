Landesrechnungshof bekommt erneut Qualitätszertifikat verliehen

Es ist bereits die dritte Prämierung mit diesem Zertifikat am Stück - ein Novum unter den österreichischen Rechnungshöfen.

Besonders hervorzuheben sei die vorhandene Bereitschaft zur Selbstreflexion und Weiterentwicklung, denn die Teilnahme am CAF-Programm erfolgt freiwillig.

Kompetentes Team

"Die abermalige Verleihung ist das Ergebnis der Arbeit von Direktorin Edith Goldeband und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in den vergangenen Jahren das Niveau des Landesrechnungshofs in eine neue Dimension in Sachen fachlicher Kompetenz gehoben haben", ist Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überzeugt.