Ranking: Der beste Riesling der Welt kommt aus Niederösterreich

Das US-Amerikanische Magazin „Wine Enthusiast“ bewertet jedes Jahr Weine aus aller Welt. Dabei werden um die 25.000 Weine „blind“ verkostet. Die 100 besten Weine werden daraufhin gelistet.

Auf dem 24. Platz der Gesamtwertung landete heuer der Riesling von Johannes Zillinger aus Velm-Götzendorf.

Weltbester Riesling Mit einem kanadischen Wein teilt sich Zillingers „2021 Numen Riesling“ zudem den Titel des weltbesten Rieslings im Rating, berichtet der ORF Niederösterreich auf noe.orf.at.