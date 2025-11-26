Erstmals teilen sich heuer gleich 10 Restaurants den ersten Platz:

Global gesehen ist Österreich neben den großen Koch-Nationen wie etwa Frankreich in Europa, der hoch gelobten Nordic Cuisine der skandinavischen Ländern eher ein kleiner Spieler. Doch die heimische Spitzengastronomie hat durchaus einiges zu bieten. Immer wieder kommen Top-Platzierungen in den Rankings vor. Bei "La Liste" ist das nicht anders. Platz 4 ist für einen österreichischen Betrieb in einem globalen Restaurantguide erst recht ein Erfolg.

Das gelang bei der diesjährigen Preisverleihung am 24. November 2025 den Brüdern Karl und Rudolf Obauer aus Werfen. In „La Liste“ – einem Ranking, das alljährlich aus mehr als 1.000 Quellen und Expertenmeinungen erstellt wird – wurde das Restaurant Obauer unter die Top 50 aufgenommen und gestern als Österreich-Sieger mit dem vierten Platz prämiert. Die Brüder erhielten 97,5 Punkte.

Das Steirereck im Stadtparkt in Wien wurde ebenfalls auf Platz 4 gereiht, als drittplatzierte Österreicher erreichte das Landhaus Bacher den fünften Platz.

Die weiteren Bestplatzierten sind Döllerer (96 Punkte), Ikarus (96 Punkte), Silvio Nickol im Palais Coburg (96 Punkte), Stüva (96 Punkte), Amador (94,5 Punkte) und Das Bootshaus (94 Punkte).