Mit knapp 200 km/h über die Südautobahn: Führerschein vorerst weg

Dass er am Dienstag kurz vor 23 Uhr ein anderes Auto auf der A2 im Gemeindegebiet von Guntramsdorf (Bezirk Mödling) in Fahrtrichtung Graz überholte, wurde einem Wiener zum Verhängnis.

Der 24-Jährige fuhr nämlich mit 197 km/h auf der Südautobahn, auf der bekanntlich nur 130 km/h erlaubt sind. Das Auto, das er überholte war ein ziviler Streifenwagen der Autobahnpolizeiinspektion Tribuswinkel.

Polizei untersagte Weiterfahrt

Die Polizisten folgten dem Wagen, hielten ihn an und stellten fest, dass sich der 24-jährige Lenker noch in der Probezeit befindet. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.