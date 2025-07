Wiener Autofahrer bei Unfall in Krems-Land tödlich verunglückt

Ein Wiener ist am späten Freitagabend bei einem Autounfall in Engabrunn (Bezirk Krems-Land) ums Leben gekommen.

Der 59-Jährige war auf der Kamptal Straße (B34) unterwegs gewesen und kurz vor 22.00 Uhr mit seinem Pkw über die Gegenfahrbahn in den Straßengraben geraten, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstag in einer Aussendung. Nach rund 60 Metern kam der Wagen zum Stillstand. Für den Mann aus Wien-Donaustadt kam jede Hilfe zu spät.