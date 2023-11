Klosterneuburg am Gipfel des heimischen Basketballs

Team harmoniert

Am vergangenen Samstag war das Spiel gegen St. Pölten lange ausgeglichen. Dank eines famosen Schlussviertels (26:6) entschieden die Dukes das Duell am Ende mit 84:71 für sich und liegen weiterhin auf Platz eins. Dabei spielte man vor zwei Jahren noch gegen den Abstieg. Damals seien aber Verletzungen sowie gesundheitsbedingte Ausfälle in der Corona-Pandemie in wichtigen Spielen der Grund für die schwache Spielzeit gewesen, so Hager.