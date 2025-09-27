Niederösterreich: Der Flugtag begeistert mit dem Motto „Fly with me“
Das Flugsportzentrum Spitzerberg feiert an diesem Samstag und Sonntag ein Fest unter dem Motto „Fly with me“. Mit internationalen Gaststars, den Flying Bulls mit ihren Warbirds als einen der Höhepunkte oder der Antonow II, dem größten Doppeldecker der Welt. Im legendären Oldtimer kann man um 75 Euro auch mitfliegen.
Eine Gelegenheit, die es auch um noch weniger Geld gibt: Ab 40 Euro geht es los in einem Motorsegler oder um 55 Euro in einem Gyrokopter, einem Tragschrauber. Auch mit dem Doppeldecker Bücker oder der Boeing Stearman kann der Besucher um 115 Euro fliegen.
Offener Doppeldecker
Das Flugerlebnis ist hier besonders, weil das Flugzeug offen ist und es den Passagieren ziemlich sicher den Atem raubt. Daneben gibt es im Hangar einen Flugsimulator für Helikopter und Segelflugzeuge sowie Hangarführungen um 11.30 und 16.30 Uhr. Das Angebot soll das Publikum für das Fliegen begeistern, wie Obmann Rudolf Wenighofer betont, deshalb kostet der Motorsegelflug auch nur 40 Euro, um neue Interessierte zu finden.M. Grabner
