Niederösterreich: Der Flugtag begeistert mit dem Motto „Fly with me“

Das Flugsportzentrum Spitzerberg feiert an diesem Samstag und Sonntag ein Fest unter dem Motto „Fly with me“. Mit internationalen Gaststars, den Flying Bulls mit ihren Warbirds als einen der Höhepunkte oder der Antonow II, dem größten Doppeldecker der Welt. Im legendären Oldtimer kann man um 75 Euro auch mitfliegen.

Eine Gelegenheit, die es auch um noch weniger Geld gibt: Ab 40 Euro geht es los in einem Motorsegler oder um 55 Euro in einem Gyrokopter, einem Tragschrauber. Auch mit dem Doppeldecker Bücker oder der Boeing Stearman kann der Besucher um 115 Euro fliegen.

