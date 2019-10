Niederösterreich: Dreijähriger stürzt aus Fenster

Ein Dreijähriger Bub dürfte am Samstag gegen 8.50 Uhr, in einem unbeobachteten Moment, aus einem offenen Fenster im zweiten Stock einer Wohnhausanlage im Gemeindegebiet von Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) gefallen sein. Er stürzte laut Polizei etwa sieben Meter in die Tiefe auf einen asphaltierten Vorplatz.

Der Dreijährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 2 in ein Wiener Krankenhaus gebracht. Er sei aber ansprechbar gewesen. Die Eltern wurden vom Kriseninterventionsteam betreut. Die Eltern werden nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.