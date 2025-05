Erstes NÖ Bibliothekenfestival: Mehr als 200 Events ab Juni

Denn auch die Landeshauptstadt ist bei dem Festival natürlich aktiv dabei: Acht Veranstaltungen finden allein in der neuen Stadtbibliothek am Domplatz statt – viele davon in Kooperation mit der Diözese .

„In den rund 260 Bibliotheken des Landes, getragen von Gemeinden, Vereinen, Pfarren und vielen engagierten Ehrenamtlichen, wird Bildung auf niedrigschwellige, inspirierende Weise zugänglich gemacht – analog wie digital“, betonte Landesra t Ludwig Schleritzko (ÖVP) bei der Programmpräsentation am Montag in St. Pölten .

Bürgermeister Matthias Stadler lobte die Investitionen in die Bibliothek als „Investitionen in Lesefreude, Kultur und Innovation“. Das Festival sei der ideale Rahmen, um das vielfältige Angebot der Bibliotheken sichtbarer zu machen, betonte der Stadtchef.

Ursula Liebmann, Geschäftsführerin von Treffpunkt Bibliothek, präsentierte einige Programmhighlights: So findet unter anderem am 2. Juni in der Städtischen Bücherei Gmünd eine Lesung mit Verena Hochleitner zum Buch „Flimmern“ statt, in der Stadtbücherei Traiskirchen steht am 3. Juni Lesen mit einem Therapiehund auf dem Programm.