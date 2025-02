Neue Adresse für Haubenlokal gesucht: „Nicos Auszeit“ muss umziehen

Jetzt stehe Engel unter Zeitdruck, bis Ende April läuft der Mietvertrag, dann müsse er raus. Er wolle so schnell wie möglich einen neuen Standort für sein Lokal finden. Am liebsten wolle Engel in Hollabrunn oder zumindest in der Nähe bleiben.

Er habe schon ein paar Angebote erhalten, fix sei aber noch nichts. Seinem Konzept wolle Engel aber treu bleiben: kleine Räumlichkeiten mit wenigen Tischen.

Erst kürzlich eingezogen

Engel hatte das „Nicos Auszeit“ erst im August 2023 in der Pfarrgasse 4 eröffnet. Bekannt ist es für seine exquisiten Zutaten, die aus der Region stammen. Engel arbeitet gerne mit tierischen Innereien.