Kurioser Einsatz auf S6: Autofahrer machen Lagerfeuer am Pannenstreifen

Es war eine Situation, die die Mitglieder der Gloggnitzer Feuerwehr (Bezirk Neunkirchen) so noch nicht gesehen hatte: Samstagnacht wurde die Wehr um 2 Uhr Früh zu einem Fahrzeugbrand auf die Semmering Schnellstraße S6 Fahrtrichtung Wiener Neustadt alarmiert. "An der Einsatzstelle angekommen zeigte sich folgende ungewöhnliche Situation", schildert Einsatzleiter Thomas Rauch in seinem Bericht.

Ein Kleintransporter stand auf dem Pannenstreifen, davor zwei Frauen und ein Mann - vor dem Fahrzeug brannte ein Lagerfeuer. Die Erklärung dafür: Aufgrund eines technischen Defekt des Fahrzeugs wurde ein Pannendienst angerufen, Hilfe war jedoch nicht eingetroffen. Drei Stunden sollen zwischen dem Anruf und dem Eintreffen der Feuerwehr vergangen sein.

Heizung ging nicht, also wurde Feuer gemacht

Da laut den Beteiligten das Heizen im Fahrzeug nicht möglich war, weil die Batterie defekt sei, "entscheiden sich die Insassen kurzerhand ein Lagerfeuer zu machen, um sich bei den niedrigen Temperaturen zu wärmen", heißt es im Bericht der Feuerwehr. Das Brennholz dürften sie von dem angrenzenden Wald entlang der S6 genommen haben.