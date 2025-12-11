Niederösterreich

Neunjähriger im Bezirk St. Pölten von Pkw erfasst und verletzt

Der Bub wollte in einer Haltestelle in Altlengbach hinter einem Autobus die Fahrbahn überqueren.
11.12.25, 17:12
In Altlengbach im Bezirk St. Pölten ist am Donnerstagnachmittag ein Neunjähriger vom Pkw einer Frau (56) erfasst und verletzt worden.

Das Kind hatte nach Angaben der Polizei hinter einem Autobus in einer Haltestelle die Fahrbahn der Hauptstraße überqueren wollen. Der Bub wurde nach notärztlicher Versorgung ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.

