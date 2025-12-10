Neuer Küchenchef hat im Lunzer Refugium angeheuert

Im Jahr 2023 eröffnet, hat das Boutique-Hotel mit 23 Zimmern und Edelrestaurant Refugium in Lunz (Bezirk Scheibbs) für frischen touristischen Wind im Ötscherland gesorgt. Das Gastgebenehepaar Metzger hat nun mit Clemens Groß als neuem Küchenchef an der Seite von Chefkoch Christian Metzger eine kompetente Verstärkung ins Bergdorf gelotst.

Beide Spitzenköche verbindet die Liebe zu ehrlichem Handwerk, die Freude an guten Produkten und der Wille, aus dem Einfachen etwas Besonderes zu machen, teilt das Gastro-Unternehmen mit. Der neue Küchenchef Groß bringt viel Erfahrung mit. Er arbeitete in Häusern wie TRIAD, Ikarus – Hangar 7, Döllerer und dem Wiener [aend] mit, wo er sich vom Chef de Partie bis zum Sous Chef entwickelte. Leidenschaftlicher Jäger Er sei einer, der Verantwortung übernimmt, bei der Arbeit das Detail liebt und die Natur als Jäger als seine zweite Leidenschaft lebt, berichten Kollegen.