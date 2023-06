Neos wollen EVN-Prüfung durch den Landesrechnungshof

Marktpreise

Die gesunkenen Marktpreise würde die EVN nicht an Kunden weitergeben und so ein beträchtliches „Körberlgeld“ verdienen. Bundesregierung und die NÖ Landesregierung hätten zudem versagt und mit ihren Maßnahmen nicht preisdämpfend, sondern inflationsfördernd gewirkt, kritisierte Meindl-Reisinger weiters.

Jedenfalls ist es der Opposition in der Steiermark über die dort initiierte Rechnungshofprüfung gelungen, die „Energie Steiermark“ zu zwei Strompreisreduktionen zu zwingen, behauptete Meindl-Reisinger. Collini nannte die aktuellen EVN-Tarife als nicht mehr wettbewerbsfähig und standortschädigend für NÖ. Von ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner verlangte sie auf die angekündigte EVN-Sonderdividende in der Höhe von 111 Millionen Euro zu verzichten und das Geld in den Netzausbau zu investieren.

Unterstützung

Eher widerwillig, aber doch nicht ablehnend, stehen die Grünen zum Neos-Antrag für die RH-Prüfung. Das Land sei zu 51 Prozent EVN-Eigentümer, da müsste es genügen, wenn Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Kalkulationsunterlagen zur Kontrolle einfach anfordert, sagte die Landessprecherin der Grünen, Helga Krismer. Langwierige Prüfungsprozesse sehe sie eher kritisch, erklärte sie.