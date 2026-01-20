Hilfe für Obdachlose: Neos-Kandidat rockte für die gute Sache

Statt auf der Wahlkampfbühne stand Neos-Spitzenkandidat Bernd Pinzer zuletzt auf der Konzertbühne. Gemeinsam mit seiner Band „Blue Donkey“ sammelte er bei einem Benefizkonzert in St. Pölten zugunsten der Emmausgemeinschaft rund 730 Euro. Die Pinken rundeten den Betrag wie angekündigt auf, sodass schließlich 1.000 Euro an die Hilfsorganisation übergeben werden konnten.

Pinzer zeigte sich zufrieden mit der Spendenbereitschaft des Publikums. Angesichts der winterlichen Temperaturen und der angespannten Situation in den Notschlafstellen sei Wegschauen keine Option, betonte er.

Jeder Euro helfe, da die Spenden direkt den Notschlafstellen der Emmausgemeinschaft zugutekämen. Das Konzert verstehe er als kleinen, aber wichtigen Beitrag zur Unterstützung obdachloser Menschen.

Platzmangel bereitet Probleme

Die Emmausgemeinschaft betreibt in der Landeshauptstadt drei Notschlafstellen sowie ein Kältetelefon. Besonders in den Wintermonaten stößt das Angebot immer wieder an seine Grenzen.

Seit rund zwei Jahren steigt die Zahl der obdachlosen Menschen erneut deutlich an. Nach Angaben der Organisation müssen im Jahresdurchschnitt an jedem zweiten Tag Menschen aus Platzmangel abgewiesen werden.